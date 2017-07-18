Обвинение запросило три года для Станислава Зимовца за брошенный в бойца ОМОНа кирпич на акции 26 марта

Сторона обвинения попросила приговорить к трем годам колонии общего режима Станислава Зимовца, которого обвиняют в нападении на представителя власти на акции 26 марта в Москве.

«Зачем я должен доказывать, что я невиновен? Вы должны доказать, что я виновен. А где следы? Где следы на форме? Я смысла не вижу», — заявил Зимовец, выступая в прениях после обвинения. Он добавил, что не раскаивается.