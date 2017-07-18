Обвинение запросило три года для Станислава Зимовца за брошенный в бойца ОМОНа кирпич на акции 26 марта
Сторона обвинения попросила приговорить к трем годам колонии общего режима Станислава Зимовца, которого обвиняют в нападении на представителя власти на акции 26 марта в Москве.
«Зачем я должен доказывать, что я невиновен? Вы должны доказать, что я виновен. А где следы? Где следы на форме? Я смысла не вижу», — заявил Зимовец, выступая в прениях после обвинения. Он добавил, что не раскаивается.
Зимовца обвиняют в том, что на акции 26 марта в Москве он бросил кусок кирпича, который попал в подполковника ОМОН по фамилии Котенев. На первом допросе Зимовец признал вину, но затем отказался от своих слов и заявил, что просто бросил кирпич в ту сторону, где находились ОМОНовцы.
По делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве уже осуждены Юрий Кулий (8 месяцев колонии-поселения) и Александр Шпаков (полтора года общего режима). Оба они признали вину, дела рассматривались в особом порядке.