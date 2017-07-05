В Тверском суде Москвы рассматривается один из эпизодов дела о нападениях на полицейских во время антикоррупционной акции протеста 26 марта в Москве. Станислава Зимовца обвиняют в том, что он кинул кирпич в полицейского и попал ему в спину. Сам Зимовец говорит, что бросил кирпич, поскольку полицейские нападали на протестующих — он хотел попасть в пустое место, чтобы привлечь внимание командира, но кирпич попал в ягодицы полицейского. Интервью с адвокатом обвиняемого, ветерана Чечни Станислава Зимовца, можно прочитать здесь.