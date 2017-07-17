В Москве дополнительно снесут полторы тысячи домов по программе реновации
В программу массового сноса домов в Москве могут включить еще 1500-1600 зданий. Об этом рассказали «Ведомостям» два неназванный источника в мэрии столицы.
Дома, по словам собеседников газеты, добавят в список на снос после проведения собрания собственников жилья. Такие собрания можно проводить до 20 июля, хотя всеобщее голосование жильцов по программе реновации закончилось еще 15 июня.
В «новой Москве» за участие в программе реновации дополнительно выступили собственники квартир в 199 домах, рассказал глава департамента новых территорий Владимир Жидкин. При этом в предварительный список мэрия там включила только 67 домов, из которых 11 выступили против сноса.
При голосовании, которое длилось с мая по июнь, за участие в программе сноса выступили собственники квартир в 4079 домах, сообщается на сайте мэрии («Ведомости» приводят цифру 4086 домов, не указывая источник). Голосование завершилось еще до того, как был принят закон, закрепляющий порядок сноса и расселения домов.
Жильцам сносимых домов предложат на выбор три варианта компенсации: равнозначную (по площади) или равноценную (по рыночной стоимости) квартиру либо денежную выплату. Переселение будет происходить в пределах того же района. Мэрия также предложит равноценные помещения собственникам коммерческих площадей в сносимых домах.
В июле мэрия также представила макеты квартир, которые будут в новых домах.