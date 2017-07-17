Руслан Соколовский перешел на криптовалюту после блокировки счетов за экстремизм
Видеоблогер Руслан Соколовский перешел на расчеты в криптовалюте после того, как Росфинмониторинг заблокировал его счета из-за обвинений в экстремизме. Об этом Соколовский рассказал агентству ТАСС.
«Я посоветовался с адвокатом [Алексеем] Бушмаковым, и он сказал, что апелляцию подавать просто некуда. Я буду пользоваться криптовалютой вместо банковских счетов, потому что она гораздо лучше», — пояснил блогер.
14 июля Росфинмониторинг заблокировал счета Соколовского на PayPal и WebMoney. Это было сделано, поскольку блогера еще в марте 2017 года включили в список подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму.
В мае Соколовского осудили на условный срок за возбуждение ненависти либо вражды, а также оскорбление чувств верующих.