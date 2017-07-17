Руслан Соколовский перешел на криптовалюту после блокировки счетов за экстремизм

Видеоблогер Руслан Соколовский перешел на расчеты в криптовалюте после того, как Росфинмониторинг заблокировал его счета из-за обвинений в экстремизме. Об этом Соколовский рассказал агентству ТАСС.

«Я посоветовался с адвокатом [Алексеем] Бушмаковым, и он сказал, что апелляцию подавать просто некуда. Я буду пользоваться криптовалютой вместо банковских счетов, потому что она гораздо лучше», — пояснил блогер.