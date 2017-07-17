Видеоблогеры потребовали изменить статью 282 и исключить Руслана Соколовского из списка террористов

Видеоблогер Данила Поперечный опубликовал обращение к правительству России, в котором потребовал изменить статью 282 УК РФ об экстремизме и исключить Руслана Соколовского, осужденного за ролик про покемонов в храме, из списка террористов и экстремистов.

Обращение поддержали видеоблогеры Эльдар Джарахов, Евгений Попадинец, Ли Кей, Федор Нечитайло, Ильдар Хабибуллин, Дима Сыендук, Елена Шейдлина и Николай Соболев.

«Уважаемая Госдума! Вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается не пойми что, и так далее. Вот вам конкретика, причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет», — говорится в обращении.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ. #СоколовскийНеТеррорист Данила Поперечный

В обращении отмечается, что статья об экстремизме «написана настолько размыто, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран».

В списке террористов и экстремистов, как замечает Данила Поперечный, вместе с Соколовским фигурирует Нурпаша Кулаев — террорист, осужденный по делу о захвате заложников в Беслане.