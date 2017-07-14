В штаб Навального в Кемерово пришли с обыском
Сотрудники полиции проводят обыск и изымают агитационные материалы в штабе Навального в Кемерово.
Как рассказала «Интерфакс-Сибирь» помощник руководителя штаба Ксения Пахомова, в полицию поступил звонок о том, что в штабе могут храниться экстремистские материалы.
О том, что полиция ищет в штабе экстремистские материалы сообщил и региональный координатор штаба Навального Олег Снов.
А сегодня они пришли за Кузбассом. Полицейские в штабе #Навальный2018 в Кемерово - пытаются найти и изъять "экстремистские" материалы. pic.twitter.com/n2sdfzwbVZ— Олег Снов (@olsnov) July 14, 2017
Алексей Навальный опубликовал в своем твитере фотографию волонтеров штаба в Кемерово.
На фото экстремисты из кемеровского штаба кампании. У них сейчас обыск pic.twitter.com/yOrCNup0Lo— Alexey Navalny (@navalny) July 14, 2017