В штаб Навального в Кемерово пришли с обыском

На фото экстремисты из кемеровского штаба кампании. У них сейчас обыск pic.twitter.com/yOrCNup0Lo

Алексей Навальный опубликовал в своем твитере фотографию волонтеров штаба в Кемерово.

А сегодня они пришли за Кузбассом. Полицейские в штабе #Навальный2018 в Кемерово - пытаются найти и изъять "экстремистские" материалы. pic.twitter.com/n2sdfzwbVZ

О том, что полиция ищет в штабе экстремистские материалы сообщил и региональный координатор штаба Навального Олег Снов.

Как рассказала «Интерфакс-Сибирь» помощник руководителя штаба Ксения Пахомова, в полицию поступил звонок о том, что в штабе могут храниться экстремистские материалы.

Сотрудники полиции проводят обыск и изымают агитационные материалы в штабе Навального в Кемерово.

С начала июля полиция провела обыски и изъяла агитационные материалы в нескольких штабах Навального, в том числе, в Астрахани, Вологде, Новосибирске, Перми и Москве.

Алексей Навальный открывает штабы в разных городах России в рамках предвыборной кампании. Он заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. ЦИК считает, что у Навального нет права баллотироваться из-за судимости по тяжкой статье.

Штабы сталкиваются с многочисленными проблемами при открытии. Им отказывают сдавать помещения в аренду, а волонтерам и координаторам штабов угрожают.