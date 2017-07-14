В штаб Навального в Кемерово пришли с обыском

Интерфакс
11:09, 14 июля 2017
Надежный источник

Сотрудники полиции проводят обыск и изымают агитационные материалы в штабе Навального в Кемерово.

Как рассказала «Интерфакс-Сибирь» помощник руководителя штаба Ксения Пахомова, в полицию поступил звонок о том, что в штабе могут храниться экстремистские материалы.

О том, что полиция ищет в штабе экстремистские материалы сообщил и региональный координатор штаба Навального Олег Снов.

Алексей Навальный опубликовал в своем твитере фотографию волонтеров штаба в Кемерово.

С начала июля полиция провела обыски и изъяла агитационные материалы в нескольких штабах Навального, в том числе, в Астрахани, Вологде, Новосибирске, Перми и Москве.
Алексей Навальный открывает штабы в разных городах России в рамках предвыборной кампании. Он заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. ЦИК считает, что у Навального нет права баллотироваться из-за судимости по тяжкой статье.
Штабы сталкиваются с многочисленными проблемами при открытии. Им отказывают сдавать помещения в аренду, а волонтерам и координаторам штабов угрожают.

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