В Госдуму внесен законопроект о филиалах соцсетей и мессенджеров в России. Их обяжут удалять «порочащую информацию»
В Государственную думу внесен законопроект, который обяжет популярные соцсети и мессенджеры создать филиал в России. Документ внесли единоросы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.
В случае принятия закона, с 1 января 2018 года все соцсети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян (под это определение попадают, например, Facebook и Telegram), будут обязаны открыть представительство в России.
Помимо этого их обяжут создать форму для отправки жалоб на информацию «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию». Такую информацию соцсети и мессенджеры должны будут удалять в течение суток.
Причем удаленные сведения надо будет сохранять в течение трех месяцев. Копии удаленных сообщений также должны будут удалять после их появления.
Каким образом соцсети и мессенджеры должны будут за сутки проверять критерии достоверности и другие претензии пользователей, не уточняется.
За невыполнение этих требований для соцсетей и мессенджеров предложено ввести штраф: для физических лиц — от 2 до 5 миллионов рублей, для фирм — от 30 до 50 миллионов.
«В наиболее последовательной форме данная идея проводится в Федеративной Республике Германия, где не только предусматриваются требования к организации работы с жалобами пользователей социальной сети на размещенный в такой сети противоправный контент, но устанавливаются достаточно серьезные административные санкции за нарушение таких требований (от 500 тысяч до 5 миллионов евро)», — говорится в пояснительной записке.