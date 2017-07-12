В Госдуму внесен законопроект о филиалах соцсетей и мессенджеров в России. Их обяжут удалять «порочащую информацию»

В Государственную думу внесен законопроект, который обяжет популярные соцсети и мессенджеры создать филиал в России. Документ внесли единоросы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В случае принятия закона, с 1 января 2018 года все соцсети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян (под это определение попадают, например, Facebook и Telegram), будут обязаны открыть представительство в России.

Помимо этого их обяжут создать форму для отправки жалоб на информацию «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию». Такую информацию соцсети и мессенджеры должны будут удалять в течение суток.

Причем удаленные сведения надо будет сохранять в течение трех месяцев. Копии удаленных сообщений также должны будут удалять после их появления.

Каким образом соцсети и мессенджеры должны будут за сутки проверять критерии достоверности и другие претензии пользователей, не уточняется.

За невыполнение этих требований для соцсетей и мессенджеров предложено ввести штраф: для физических лиц — от 2 до 5 миллионов рублей, для фирм — от 30 до 50 миллионов.