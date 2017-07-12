Главу штаба Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов

Леонида Волкова, который возглавляет предвыборную кампанию Алексея Навального, заподозрили в нарушении авторских прав (часть 3 статьи 146 УК) и создании или распространении вредоносных программ (часть 1 статьи 273 УК).

Об этом говорится в распоряжении начальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское», полковника Геннадия Березина от 11 июля, которое опубликовал Волков.

В штаб в Красноярске пришли изымать всю технику (!) по делу в отношении меня (!) по ст.146 и 273 УК РФ pic.twitter.com/ubZrd3tog2 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 12, 2017

Из документа следует, что в совершении преступлений Волкова заподозрил старший оперуполномоченный управления по экономической безопасности и противодействию коррупции по фамилии Сурнаев. Что именно, по версии Сурнаева, сделал Волков, не уточняется.

В результате в штабе Навального в Красноярске должны быть изъяты все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Совсем берега потеряли.

"Логика": Волков возможно украл вредоносную программу (!), поэтому мы изымем все компы в красноярском штабе — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 12, 2017

Обыск в красноярском штабе Навального начался утром 12 июля.