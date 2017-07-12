Главу штаба Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов

Леонид Волков
06:00, 12 июля 2017
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Леонида Волкова, который возглавляет предвыборную кампанию Алексея Навального, заподозрили в нарушении авторских прав (часть 3 статьи 146 УК) и создании или распространении вредоносных программ (часть 1 статьи 273 УК).

Об этом говорится в распоряжении начальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское», полковника Геннадия Березина от 11 июля, которое опубликовал Волков.

Из документа следует, что в совершении преступлений Волкова заподозрил старший оперуполномоченный управления по экономической безопасности и противодействию коррупции по фамилии Сурнаев. Что именно, по версии Сурнаева, сделал Волков, не уточняется.

В результате в штабе Навального в Красноярске должны быть изъяты все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Обыск в красноярском штабе Навального начался утром 12 июля.

С начала июля полиция под различными предлогами проводит обыски в штабах Навального по всей России. В некоторых случаях поводом становятся подозрения в распространении экстремистской литературы, в Москве обыск провели по делу о самоуправстве против тех, кто сдал штабу помещение.

Что происходит в штабах Навального

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