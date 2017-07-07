Диссовет решил не лишать Мединского ученой степени

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета решил, что диссертация министра культуры Владимира Мединского по истории отвечает всем необходимым требованиям. В связи с этим диссовет рекомендовал не лишать министра степени доктора исторических наук, сообщает внештатный корреспондент «Медузы».

За такое решение проголосовали 19 человек, против не высказался никто. Трое членов диссовета воздержались. Со списком членов диссовета можно ознакомиться тут.

Игорь Ермоленко

В утвержденном решении сказано, что диссертация «охватывает все задачи и поставленные цели, соответствует всем требованиям». Доводы о некорректных заимствованиях признаны не соответствующими действительности.

Решение диссовета будет рассмотрено экспертным советом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, а затем президиумом ВАК. Окончательное решение будет утверждено министерством образования и науки.