От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

Диссовет решил не лишать Мединского ученой степени

Meduza
10:55, 7 июля 2017
Надежный источник

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета решил, что диссертация министра культуры Владимира Мединского по истории отвечает всем необходимым требованиям. В связи с этим диссовет рекомендовал не лишать министра степени доктора исторических наук, сообщает внештатный корреспондент «Медузы».

За такое решение проголосовали 19 человек, против не высказался никто. Трое членов диссовета воздержались. Со списком членов диссовета можно ознакомиться тут.

Игорь Ермоленко

В утвержденном решении сказано, что диссертация «охватывает все задачи и поставленные цели, соответствует всем требованиям». Доводы о некорректных заимствованиях признаны не соответствующими действительности.

Решение диссовета будет рассмотрено экспертным советом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, а затем президиумом ВАК. Окончательное решение будет утверждено министерством образования и науки.

Рассмотрение в Белгороде стало уже третьей попыткой оценить качество работы Мединского. Ранее диссоветы в Уральском федеральном университете и МГУ не смогли это сделать.
С требованием лишить Мединского ученой степени выступила группа ученых, которые отметили, что его диссертация содержит методологические ошибки и некорректные заимствования из неопубликованных работ.
Владимир Мединский защитил диссертацию в 2011 году, она называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться