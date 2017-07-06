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«Для Мединского история и не является наукой». Ученые ответили на статью министра в РГ

Вольное историческое общество
13:30, 6 июля 2017
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Члены Вольного исторического общества ответили на статью министра культуры РФ Владимира Мединского в «Российской газете». В заявлении, опубликованном на сайте ВИО, говорится, что «безответственно пропагандируемый министром взгляд на историю заслуживает самого серьезного осуждения».

По мнению авторов заявления, для Мединского история не является наукой: утверждения, содержащиеся в его статье, «мог бы позволить себе циничный постмодернист-эксцентрик», но они «недопустимы для министра культуры, который пытается представить себя профессиональным историком и занимает пост председателя Военно-исторического общества».

В частности, историки обращают внимание на то, что министр «не умеет отличить летописца от исследователя, а научную гипотезу от безосновательной фантазии».

«Мединский утверждает, что он имеет право быть необъективным потому, что истины нет вообще, а есть только манипуляция, — говорится в заявлении ВИО. — Его мироощущение — плоть от плоти сегодняшней российской „идеологии“, строящейся не столько на том, что „у нас все правильно“, сколько на том, что „да, мы врем, но кто не врет?“».

Статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени, заключают авторы заявления.

Поскольку статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование «исторической политики», ее методологические основания не могут не беспокоить научное сообщество. Беспокойство это более чем оправдано в нашей стране, где вмешательство властей в историческую науку в прошлом нередко имело тяжелые разрушительные последствия.

Вольное историческое общество
Статья «Интересная история» была опубликована в «Российской газете» 4 июля. В ней Владимир Мединский отвечал на критику своей докторской диссертации. В частности, министр писал, что историки не бывают беспристрастны, и приводил в примеры монахов, писавших летописи, а также известных историков и научных деятелей — от Ломоносова и до Забелина.
Статья вышла за четыре дня до заседания диссертационного совета Белгородского государственного национального исследовательского университета, который должен рассмотреть вопрос о лишении Мединского ученой степени доктора наук.
Диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» Владимир Мединский защитил в 2011 году, когда был депутатом Госдумы. Диссертация посвящена попыткам иностранных историков, по мнению Мединского, исказить историю России с целью ослабления государства. В 2016 году в научном сообществе начали резко критиковать диссертацию Мединского и потребовали лишить его докторской степени.
Вольное историческое общество было создано в 2014 году. Оно объединяет известных российских историков, в том числе исследователей, преподавателей и журналистов с профессиональным историческим образованием. Как отмечается в заявлении ВИО, участники общества воздерживались от критики диссертации Мединского, чтобы дождаться завершения установленной процедуры лишения министра ученой степени, однако изменили свою позицию после публикации статьи чиновника в «Российской газете».

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