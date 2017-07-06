«Для Мединского история и не является наукой». Ученые ответили на статью министра в РГ

Члены Вольного исторического общества ответили на статью министра культуры РФ Владимира Мединского в «Российской газете». В заявлении, опубликованном на сайте ВИО, говорится, что «безответственно пропагандируемый министром взгляд на историю заслуживает самого серьезного осуждения».

По мнению авторов заявления, для Мединского история не является наукой: утверждения, содержащиеся в его статье, «мог бы позволить себе циничный постмодернист-эксцентрик», но они «недопустимы для министра культуры, который пытается представить себя профессиональным историком и занимает пост председателя Военно-исторического общества».

В частности, историки обращают внимание на то, что министр «не умеет отличить летописца от исследователя, а научную гипотезу от безосновательной фантазии».

«Мединский утверждает, что он имеет право быть необъективным потому, что истины нет вообще, а есть только манипуляция, — говорится в заявлении ВИО. — Его мироощущение — плоть от плоти сегодняшней российской „идеологии“, строящейся не столько на том, что „у нас все правильно“, сколько на том, что „да, мы врем, но кто не врет?“».

Статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени, заключают авторы заявления.