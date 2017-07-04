«Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из „Диссернета“». Мединский ответил критикам своей диссертации

Министр культуры Владимир Мединский опубликовал статью в «Российской газете», посвященную критике его научной диссертации. Статья опубликована за четыре дня до рассмотрения докторской диссертации министра в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

Владимир Мединский пишет, что его диссертацию назвали «лженаукой», и считает, что в современное время такие обвинения абсурдны. «Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из „Диссернета“», — пишет он и отмечает, что его обвиняют в том, что в диссертации он встал на позицию интересов России. Критики Мединского, по словам министра, считают, что такая позиция антинаучна.

Далее в статье Мединский рассуждает, что историки не бывают беспристрастны, и приводит в примеры монахов, писавших летописи, а также известных историков и научных деятелей — от Ломоносова и до Забелина.

«Не бывает „объективного Нестора“. Нет вообще никакой „абсолютной объективности“», — пишет Мединский и утверждает, что историк всегда является заложником своих убеждений. По словам министра, история не может существовать без фактов, но фактами являются не только прямые свидетельства и доказательства тех или иных событий, но и «идеи и мифы, овладевшие массами». Он вспоминает развенчанный миф о 28 панфиловцах и отмечает, что этот образ стал материальной силой, которая «прекраснее любого факта любого реального боя».

В заключении статьи Мединский вновь называет обвинения в «лженаучности» абсурдными, поскольку он не может рассматривать историю своего Отечества с позиций какой-либо другой страны. Также он цитирует слова президента Владимира Путина о том, что сейчас предпринимаются попытки переписать историю России.