ОНФ создаст молодежное направление для борьбы с протестами

Общероссийский народный фронт откроет новое направление по работе с молодежью, сообщили РБК источники, близкие к руководству организации, и подтвердил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Предполагается, рассказал Анисимов, что внутри каждого проекта ОНФ появится свой молодежный координатор, который, в числе прочего, будет привлекать новых молодых людей.

Новое направление, по словам источника издания, скорее всего, получит название «Молодежка ОНФ» — пока это самый обсуждаемый вариант, добавил он.

Кроме того, ОНФ планирует запустить серию конкурсов для молодежи, включая конкурс на описание будущего России в 500 символах и конкурсы народного творчества, рассказал источник издания. «Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей», — заявил собеседник РБК.

Для победителей конкурсов организуют встречи с чиновниками, известными политиками, представителями бизнеса, «вплоть до встречи с президентом», сообщил источник издания.

Решение ОНФ уделять больше внимания работе с молодежью, заявил РБК источник, близкий к Кремлю, связано в том числе с акциями протеста, прошедшими в России 26 марта.