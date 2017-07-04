ОНФ создаст молодежное направление для борьбы с протестами
Общероссийский народный фронт откроет новое направление по работе с молодежью, сообщили РБК источники, близкие к руководству организации, и подтвердил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
Предполагается, рассказал Анисимов, что внутри каждого проекта ОНФ появится свой молодежный координатор, который, в числе прочего, будет привлекать новых молодых людей.
Новое направление, по словам источника издания, скорее всего, получит название «Молодежка ОНФ» — пока это самый обсуждаемый вариант, добавил он.
Кроме того, ОНФ планирует запустить серию конкурсов для молодежи, включая конкурс на описание будущего России в 500 символах и конкурсы народного творчества, рассказал источник издания. «Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей», — заявил собеседник РБК.
Для победителей конкурсов организуют встречи с чиновниками, известными политиками, представителями бизнеса, «вплоть до встречи с президентом», сообщил источник издания.
Решение ОНФ уделять больше внимания работе с молодежью, заявил РБК источник, близкий к Кремлю, связано в том числе с акциями протеста, прошедшими в России 26 марта.
Для власти не остался незамеченным выход молодежи на акции протеста, она должна реагировать на это и ОНФ как президентское движение может привлечь молодых людей к своим проектам и деятельности, поясняет собеседник РБК.