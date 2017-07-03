ФНС получила право блокировать анонимайзеры. Еще до принятия закона

Российские власти получили возможность прекращать доступ к сайтам, на которых описаны способы обхода блокировок. Такая норма прописана в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС. Документ был зарегистрирован Минюстом 27 июня, внимание на него обратили «Известия».

Приказ устанавливает критерии для принятия решения о блокировке тех или иных сайтов с запрещенным контентом, он подготовлен взамен нормы, действовавшей с 2013 года. В новом приказе впервые прописаны функции ФНС, которая отвечает за блокировку онлайн-казино.

При этом ФНС получила право блокировать не только сами казино, но и сайты с информацией или программами, которые позволяют получить доступ к запрещенным страницам. Поскольку любой способ обхода блокировок позволяет получить доступ в том числе к онлайн-казино, то ФНС, таким образом, получила право блокировать все анонимайзеры.

ФНС и Роскомнадзор не смогли оперативно ответить «Известиям», почему норма о запрете анонимайзеров уже содержится в приказе, хотя соответствующий федеральный закон еще не одобрен Госдумой.