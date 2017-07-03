ФНС: мы блокируем не анонимайзеры, а сайты с анонимайзерами

Федеральная налоговая служба подтвердила, что у нее есть полномочия по блокировке сайтов, на которых есть программы для обхода блокировок. Об этом со ссылкой на ФНС пишет агентство RNS.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сами анонимайзеры (программы для обхода блокировок), они блокировать не могут, но выносят решения по сайтам, «где содержатся такие программы».