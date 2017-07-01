Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве

Программа реновации предполагает массовое расселение и снос домов в Москве, в первую очередь — пятиэтажек. Программа, по словам мэра Москвы, рассчитана на 15 лет. В первую очередь, согласно закону, будут сносить наиболее ветхие дома.

Мэрия Москвы опубликовала список из примерно 4,5 тысячи домов, предварительно включенных в программу; с 15 мая по 15 июня в них шло голосование жильцов — прежде всего, с помощью портала «Активный гражданин» и центров «Мои документы». В окончательный список вошли дома, где за снос высказались более двух третей проголосовавших.

Против участия в программе проголосовали жильцы около 460 домов. При этом в мэрии утверждают, что примерно столько же домов, которых не было в изначальном списке, попросили включить их в программу.