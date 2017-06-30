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В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина. В Москве во время грозы пострадали пять человек

Интерфакс
13:05, 30 июня 2017
Надежный источник

В Дмитровском районе Московской области от удара молнии во время грозы погиб мужчина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. Никаких подробностей произошедшего в подмосковном Минздраве сообщать не стали.

В Москве, рассказал «Интерфаксу» информированный источник, во время грозы травмы разной степени тяжести получили пять человек.

По его словам, одного человека придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9. На улице Бачуринская около дома 11 рабочего придавило бетонным кольцом, также деревья упали на людей в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая.

«На улице Высокая дерево упало на машину, в которой находилась девушка, ее состояние уточняется», — добавил источник.

Официально департамент здравоохранения Москвы подтвердил информацию об одном пострадавшем, доставленном в больниц. Ранее источники сообщали, что госпитализирована 70-летняя женщина, получившая травму головы при падении дерева на востоке Москвы.

Днем 30 июня через Москву и Подмосковье прошел грозовой фронт. Гроза сопровождалась шквалистым ветром. По прогнозу синоптиков, может быть побит многолетний рекорд по числу осадков для 30 июня.
Из-за дерева упавшего на провод контактной сети прервано движение по МЦК в одном из направлений.

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