Движение на Московском центральном кольце прервано из-за упавшего дерева
Движение на Московском центральном кольце по часовой стрелке прервано из-за падения дерева.
Дерево упало на провод контактной сети в районе станции Белокаменная, сообщила пресс-служба МЦК.
Пассажиров, пока последствия аварии не будут ликвидированы, просят пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, или другими видами транспорта.
На востоке Москвы во время грозы, сопровождавшейся сильным ветром, дерево упало на 70-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована с травмой головы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновление. Около 16:45 по московскому времени пресс-служба МЦК отчиталась о восстановлении движения.
Днем 30 июня в Москве и Подмосковье прошли сильные грозы, сопровождавшиеся порывами шквалистого ветра. Гидрометцентр прогнозировал, что осадки в Москве станут рекордными для 30 июня почти за 100 лет.