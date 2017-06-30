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Сильный ливень с грозами в Москве и Подмосковье 30 июня глазами очевидцев. Хроника
На Москву и Подмосковье 30 июня обрушились сильный дождь с грозой и градом. По данным Гидрометцентра России, такого ливня 30 июня в столице не было с 1923 года — за день выпадет почти треть месячной нормы осадков. «Медуза» собрала фотографии и видео очевидцев, переживших непогоду.
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