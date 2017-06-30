На Москву надвигается шторм. Следите за ним на этих картах

МЧС Москвы сообщило, что 30 июня во второй половине дня в столице будут сильный ветер, дождь, гроза и град. Гидрометцентр предупредил, что в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков — столь сильного дождя в городе не было почти сто лет.

Следить за тем, как непогода надвигается на столицу, можно на онлайн-картах. Вот как это выглядит на «Яндекс.Погоде»:

«Сеть грозопеленгации в реальном времени» показывает, где были зарегистрированы молнии. Белые точки — самые «свежие» из них:

Еще одна карта с молниями:

И данные об облачности на Accuweather: