В Москве и Подмосковье во время грозы погибли два человека. Девять человек пострадали

В результате грозы в Москве и Подмосковье погибли два человека и девять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве от удара молнии погиб мужчина 42 лет. О другим погибшем в подмосковном Дмитрове сообщалось ранее.

Из девяти пострадавших пятеро были доставлены в больницы.