Во время грозы в Москве пострадали 16 человек
В результате сильного дождя в Москве 30 июня пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
12 человек были доставлены в больницы, четырем была оказана помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Два человека — один в Москве и один в Подмосковье — погибли в результате удара молнии.
30 июня в Москве и Подмосковье прошел сильный дождь с грозой и градом, сопровождавшийся ветром до 22 метров в секунду. За время дождя в регионе выпало более 90 процентов месячной нормы осадков.
По данным ТАСС, ветер повалил более 1150 деревьев; оказались повреждены 95 автомобилей. Из-за падения дерева на пути в районе платформы «Белокаменная» в Лосином острове оказалось нарушено движение на Московском центральном кольце.