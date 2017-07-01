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Во время грозы в Москве пострадали 16 человек

ТАСС
07:12, 1 июля 2017
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В результате сильного дождя в Москве 30 июня пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

12 человек были доставлены в больницы, четырем была оказана помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Два человека — один в Москве и один в Подмосковье — погибли в результате удара молнии.

30 июня в Москве и Подмосковье прошел сильный дождь с грозой и градом, сопровождавшийся ветром до 22 метров в секунду. За время дождя в регионе выпало более 90 процентов месячной нормы осадков.
По данным ТАСС, ветер повалил более 1150 деревьев; оказались повреждены 95 автомобилей. Из-за падения дерева на пути в районе платформы «Белокаменная» в Лосином острове оказалось нарушено движение на Московском центральном кольце.

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