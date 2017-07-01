Во время грозы в Москве пострадали 16 человек

В результате сильного дождя в Москве 30 июня пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

12 человек были доставлены в больницы, четырем была оказана помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Два человека — один в Москве и один в Подмосковье — погибли в результате удара молнии.