Украину оштрафуют за нарушение правил «Евровидения»

Обновление: Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что решение о штрафе будет обжаловано. Штраф, сообщил Аласания телеканалу 112 Украина, может достигать 200 тысяч евро.

Европейский вещательный союз (EBU) наложит на Украину штраф за нарушение правил песенного конкурса «Евровидение».

Применить санкции к Украине, сообщил ТАСС официальный представитель EBU Дэвид Гудман, рекомендовала контрольная группа «Евровидения».

Украинская сторона, принимавшая конкурс в 2017 году, «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы», заявил Гудман. Кроме того, указал представитель EBU, «организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности».

В результате, отметил он, внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» поставлена под угрозу.

О какой сумме штрафа для Национальной общественной телерадиокомпании Украины идет речь, пока не уточняется. Гудман лишь сообщил, что рекомендован «существенный штраф».

Российскому Первому каналу контрольная группа «Евровидения» вынесла порицание «за неприсутствие на обязательной встрече глав делегаций в Киеве в марте и непроведение прямой трансляции выступлений».