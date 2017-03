Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова

Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который состоится на Украине, представит Юлия Самойлова. Певица повезет на конкурс песню «Flame Is Burning» («Огонь горит»).

Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности (у нее спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана) и передвигается на инвалидной коляске. В 2014 году она участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи. За год до этого она была финалисткой третьего сезона проекта «Фактор А» (аналог британского The X Factor).

На Евровидении-2016 Россию представлял Сергей Лазарев. Он с песней «You are the only one» занял третье место, уступив лишь представителям Украины и Австралии.