Песков — о блокировке Telegram: перейдем на другой мессенджер
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Дождю», что тема с блокировкой мессенджера Telegram не входит в повестку Кремля. Он также отметил: «Если в итоге сервисы этого мессенджера будут недоступны, перейдем на другой. Здесь есть конкуренция».
Песков пользуется Telegram и, в частности, общался с корреспондентами «Медузы» через этот мессенджер.
Роскомнадзор требует от создателей мессенджера Telegram, в том числе лично от Павла Дурова предоставить ключи шифрования переписки. В Роскомнадзоре утверждают, что это необходимо для борьбы с террористами, которые используют Telegram.
Создатель Telegram Павел Дуров неоднократно отказывался идти на сотрудничество с Роскомнадзором и обвинял ведомство в непонимании устройства современного интернета.