Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Дождю», что тема с блокировкой мессенджера Telegram не входит в повестку Кремля. Он также отметил: «Если в итоге сервисы этого мессенджера будут недоступны, перейдем на другой. Здесь есть конкуренция».

Песков пользуется Telegram и, в частности, общался с корреспондентами «Медузы» через этот мессенджер.