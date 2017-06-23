Северная Корея: смерть американского студента после освобождения «для нас тоже загадка»

Власти Северной Кореи объявили, что для них «тоже загадка», почему американский студент Отто Уормбир умер вскоре после освобождения из тюрьмы в КНДР. Заявление представителя МИД опубликовало 23 июня государственное агентство ЦТАК.

В КНДР заметили, что Уормбир был передан американской стороне «при нормальных показателях состояния здоровья». Обвинения в пытках северокорейские власти назвали безосновательными.

Пхеньян напомнил, что Уормбира отпустили досрочно из гуманитарных соображений. Теперь, по мнению властей КНДР, страна стала «главной жертвой» ситуации вокруг смерти американского студента.

Заявление стало первой официальной реакцией на смерть Уормбира, который умер в американской больнице 19 июня.