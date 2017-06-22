Tesla договорилась о производстве электромобилей в Китае
Компания Tesla заключила предварительное соглашение о производстве электромобилей в Шанхае, сообщили Bloomberg несколько осведомленных источников.
Договоренность была достигнута в Шанхае в четверг, 22 июня, рассказали собеседники агентства, пожелавшие сохранить анонимность до официального объявления о заключении соглашения.
В штаб-квартире Tesla и мэрии Шанхая комментировать соглашение пока не стали.
Производство в Китае, отмечает Bloomberg, позволит снизить себестоимость электромобилей, а также избежать действующих в Китае высоких налогов на импорт транспортных средств и, таким образом, повысить конкурентоспособность моделей Tesla на местном рынке.
Tesla — наиболее известный в мире производитель электромобилей. В первом квартале 2017 года Tesla продала около 29 тысяч электромобилей. Наиболее популярными моделями Tesla в настоящий момент являются седан.
Осенью 2017 года Tesla планирует запустить производство электромобиля Model 3, который должен стать самым бюджетным в ее линейке.
В июне основатель компании Tesla Motors Илон Маск показал первое изображение нового электромобиля Model Y.
Предполагается, что производство Model Y начнется в 2019 году и для этого, как писал The Wall Street Journal, компании придется построить новый завод.