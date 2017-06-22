Tesla договорилась о производстве электромобилей в Китае

Компания Tesla заключила предварительное соглашение о производстве электромобилей в Шанхае, сообщили Bloomberg несколько осведомленных источников.

Договоренность была достигнута в Шанхае в четверг, 22 июня, рассказали собеседники агентства, пожелавшие сохранить анонимность до официального объявления о заключении соглашения.

В штаб-квартире Tesla и мэрии Шанхая комментировать соглашение пока не стали.

Производство в Китае, отмечает Bloomberg, позволит снизить себестоимость электромобилей, а также избежать действующих в Китае высоких налогов на импорт транспортных средств и, таким образом, повысить конкурентоспособность моделей Tesla на местном рынке.