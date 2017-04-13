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Инвесторы Tesla посоветовали Илону Маску поменять руководство компании. Маск ответил идеально
Группа инвесторов Tesla посоветовали основателю компании Илону Маску поменять руководство, поскольку оно слишком от него зависит.
«Этой группе инвесторов стоило бы покупать акции Ford. Их руководство просто великолепно», — ответил Илон Маск в твиттере.
@Reuters This investor group should buy Ford stock. Their governance is amazing ...— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2017
Недавно Tesla как раз обошла по стоимости Ford.
Тем не менее, Маск пообещал, что в руководство введут двух новых независимых директоров.
Фото в анонсе: Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP / Scanpix / LETA