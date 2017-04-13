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Инвесторы Tesla посоветовали Илону Маску поменять руководство компании. Маск ответил идеально

BBC News
10:03, 13 апреля 2017

Группа инвесторов Tesla посоветовали основателю компании Илону Маску поменять руководство, поскольку оно слишком от него зависит.

«Этой группе инвесторов стоило бы покупать акции Ford. Их руководство просто великолепно», — ответил Илон Маск в твиттере. 

Недавно Tesla как раз обошла по стоимости Ford.

Тем не менее, Маск пообещал, что в руководство введут двух новых независимых директоров.

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Фото в анонсе: Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP / Scanpix / LETA