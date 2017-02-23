Tesla объявила о начале производства электромобиля Model 3

Серийное производство Model 3 — самого недорогого электромобиля в линейке Teslа — начнется в сентябре 2017 года.

На первом этапе, говорится в заявлении, распространенном компанией, планируется производить около пяти тысяч Model 3 в неделю, а в течение 2018 года увеличить производство до десяти тысяч электромобилей этой марки в неделю.

Сколько электромобилей Model 3 Tesla рассчитывает продать после начала их серийного производства, пока не сообщается.