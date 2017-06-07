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Илон Маск показал очертания новой Tesla Model Y

Meduza
06:19, 7 июня 2017

Основатель компании Tesla Motors Илон Маск показал на встрече акционеров первое изображение новой модели электромобиля — кроссовера Model Y.

Про новый электромобиль известно не много: он будет меньше, чем внедорожник Model X, но больше, чем самая дешевая Model 3 (ее начнут производить в июле). Tesla, по словам Маска, также упростит электрическую схему новой модели, благодаря чему в ней будет гораздо меньше проводов.

Маск надеется наладить выпуск Model Y в 2019 году. Для производства машины Tesla придется построить новый завод.

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