Леонида Волкова арестовали на пять суток за организацию митинга 12 июня «через видеохостинг Ю-туб»

Симоновский районный суд Москвы отправил начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова под арест на пять суток за организацию несогласованного мероприятия.

В суд Волкова доставили из ОВД «Даниловский», куда тот явился по повестке, врученной ему в прямом эфире 21 июня. Волкову предъявили административный протокол о том, что 12 июня он организовал несогласованную акцию на Тверской улице в Москве «через видеохостинг Ю-туб».

Организовал несогласованный митинг через видеохостинг "Ю-туб" pic.twitter.com/TLVdiUlJZm — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 22, 2017

Судья отказалась посмотреть видеозапись того, как, по версии полиции, Волков организовывал шествие по Тверской. Допросить свидетелей судья также отказалась.