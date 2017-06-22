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Леонида Волкова арестовали на пять суток за организацию митинга 12 июня «через видеохостинг Ю-туб»

Иван Жданов
13:48, 22 июня 2017
Надежный источник

Симоновский районный суд Москвы отправил начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова под арест на пять суток за организацию несогласованного мероприятия.

В суд Волкова доставили из ОВД «Даниловский», куда тот явился по повестке, врученной ему в прямом эфире 21 июня. Волкову предъявили административный протокол о том, что 12 июня он организовал несогласованную акцию на Тверской улице в Москве «через видеохостинг Ю-туб».

Судья отказалась посмотреть видеозапись того, как, по версии полиции, Волков организовывал шествие по Тверской. Допросить свидетелей судья также отказалась.

12 июня в Москве и многих других российских городах прошли антикоррупционные акции протеста. Еще до начала акции в Москве задержали Алексея Навального, его арестовали на 25 суток за организацию несогласованного мероприятия.

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