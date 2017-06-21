Леониду Волкову в прямом эфире вручили повестку по делу о проведении несогласованного митинга

Meduza
17:07, 21 июня 2017
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Полиция вручила главе федерального штаба Алексея Навального Леониду Волкову повестку по делу о нарушении порядка проведения митинга. Это произошло во время эфира Волкова на канале «Навальный Live»; когда в дверь постучали, он попросил полицейского пройти внутрь, а оператора — не убирать камеру.

Сотрудник полиции сказал Волкову, что тот должен 22 июня в 12:00 прийти по адресу Автозаводская улица, 15, корпус 2, где расположен ОВД «Даниловский».

После его ухода Волков сказал, что повестка связана с административным делом по статье «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления» (часть 2 статьи 20.2 КоАП), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста на срок до десяти суток.

«А что я организовывал, проводил?» — спросил Волков. Позже он предположил, что дело связано с несогласованным митингом, прошедшим 12 июня на Тверской улице в Москве.

Леонид Волков о кампании Навального. Эфир #013, 21.06. Вручение повестки Волкову в прямом эфире
Навальный LIVE
12 июня в российских городах прошли акции против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального. В Москве организаторы согласовали с мэрией акцию на проспекте Сахарова, однако накануне объявили о ее переносе на Тверскую улицу, объяснив это препятствиями со стороны городских властей. На несогласованной акции на Тверской были задержаны несколько сотен человек.
Сам Навальный был задержан у своего дома и получил 30 суток ареста за организацию несогласованной акции (позже суд смягчил наказание до 25 суток). Волков в этот момент вел из офиса Фонда борьбы с коррупцией эфир, посвященным митингам; после задержания Навального там, по его словам, отключили свет и интернет.

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