Леониду Волкову в прямом эфире вручили повестку по делу о проведении несогласованного митинга

Полиция вручила главе федерального штаба Алексея Навального Леониду Волкову повестку по делу о нарушении порядка проведения митинга. Это произошло во время эфира Волкова на канале «Навальный Live»; когда в дверь постучали, он попросил полицейского пройти внутрь, а оператора — не убирать камеру.

Сотрудник полиции сказал Волкову, что тот должен 22 июня в 12:00 прийти по адресу Автозаводская улица, 15, корпус 2, где расположен ОВД «Даниловский».

После его ухода Волков сказал, что повестка связана с административным делом по статье «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления» (часть 2 статьи 20.2 КоАП), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста на срок до десяти суток.

«А что я организовывал, проводил?» — спросил Волков. Позже он предположил, что дело связано с несогласованным митингом, прошедшим 12 июня на Тверской улице в Москве.

Что-то они совсем охренели, если честно, то есть я так понимаю, что они хотят мне пришить «организацию митинга на Тверской» и на 10 суток — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 21, 2017