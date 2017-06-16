Мосгорсуд сократил срок ареста Навального с 30 до 25 суток

Мосгорсуд снизил срок ареста Алексея Навального с 30 до 25 суток. Суд рассматривал жалобу оппозиционера на решение Симоновского суда, арестовавшего его 12 июня за повторное нарушение правил проведения митингов.

Суд принял во внимание доводы защиты, что Навальный нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей. Оснований для отмены ареста суд не нашел.

В ходе заседания защита Навального указывала, что Навальный не был юридическим организатором акции 12 июня, однако суд счел, что оппозиционер организовал несогласованную акцию на Тверской улице «через видеохостинг YouTube».