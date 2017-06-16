Мосгорсуд сократил срок ареста Навального с 30 до 25 суток
Мосгорсуд снизил срок ареста Алексея Навального с 30 до 25 суток. Суд рассматривал жалобу оппозиционера на решение Симоновского суда, арестовавшего его 12 июня за повторное нарушение правил проведения митингов.
Суд принял во внимание доводы защиты, что Навальный нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей. Оснований для отмены ареста суд не нашел.
В ходе заседания защита Навального указывала, что Навальный не был юридическим организатором акции 12 июня, однако суд счел, что оппозиционер организовал несогласованную акцию на Тверской улице «через видеохостинг YouTube».
Алексей Навальный был задержан 12 июня около своего дома. Накануне он объявил о переносе антикоррупционной акции в Москве с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Он объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии отказываются ставить на проспекте Сахарова сцену и звук.
По данным «ОВД-Инфо», 12 июня в Москве в отделы полиции были доставлены более 850 человек. МВД сообщало о 150 задержанных.