В Москве задержан Алексей Навальный

Обновление: На Навального будут составлены протоколы по ч.8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Москве перед началом акции против коррупции задержан Алексей Навальный. Об этом в твиттере написала его жена Юлия.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе ФБК, откуда он вел трансляцию с акций протеста, отключили электричество и интернет.

По данным «ОВД-Инфо», на проспекте Сахарова, где власти согласовали оппозиционный митинг, задержаны три человека, которые раздавали листовки.