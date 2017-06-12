В Москве задержан Алексей Навальный
Обновление: На Навального будут составлены протоколы по ч.8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В Москве перед началом акции против коррупции задержан Алексей Навальный. Об этом в твиттере написала его жена Юлия.
Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017
С Днём России! pic.twitter.com/CkfZXT6EKo— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017
Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе ФБК, откуда он вел трансляцию с акций протеста, отключили электричество и интернет.
По данным «ОВД-Инфо», на проспекте Сахарова, где власти согласовали оппозиционный митинг, задержаны три человека, которые раздавали листовки.
12 июня в десятках городов России, помимо официальных мероприятий по случаю Дня России, проходят акции против коррупции. Во многих случаях митинги сопровождаются задержаниями.
В Москве власти согласовали митинг на проспекте Сахарова, но организаторы отказались от предложенного варианта, сославшись на то, что подрядчики под давлением властей отказались установить сцену и аппаратуру. Алексей Навальный заявил, что акция переносится на Тверскую улицу.