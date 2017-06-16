СК проверит экспертов, признавших пьяным погибшего в ДТП мальчика
Следователи проверят действия экспертов и «объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения» у шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Кроме того, сообщила она, сотрудники Следственного комитета проверят действия сотрудников полиции «как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела».
Ранее СК объявил, что займется расследованием дела о ДТП в Подмосковье, при котором погиб шестилетний ребенок. В материалах дела, как сообщалось, есть заключение судмедэкспертов о том, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка. Все это и предстоит выяснить», — сказала Петренко, добавив, что руководство подмосковного управления ведомства уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов.