СК проверит экспертов, признавших пьяным погибшего в ДТП мальчика

Интерфакс
11:22, 16 июня 2017
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Следователи проверят действия экспертов и «объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения» у шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Кроме того, сообщила она, сотрудники Следственного комитета проверят действия сотрудников полиции «как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела».

Ранее СК объявил, что займется расследованием дела о ДТП в Подмосковье, при котором погиб шестилетний ребенок. В материалах дела, как сообщалось, есть заключение судмедэкспертов о том, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка. Все это и предстоит выяснить», — сказала Петренко, добавив, что руководство подмосковного управления ведомства уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов.

Интерфакс
23 апреля в микрорайоне Павлино в Железнодорожном автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла Ольга Алисова, во дворе жилого дома задавил шестилетнего ребенка. Как сообщил «КП» отец погибшего ребенка Роман Шимко, адвокат Алисовой утверждал, что мальчик выбежал на дорогу.
Шимко — офицер Росгвардии — предположил, что расследование дела намерено затягивается, так как у Алисовой якобы есть связи с местной организованной преступностью. Так, постановление о возбуждении дела, по словам Шимко, он получил более чем через месяц после ДТП.
В июне родителям погибшего ребенка выдали заключение судмедэкспертов, в котором говорилось, что в крови шестилетнего мальчика обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

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