СК проверит экспертов, признавших пьяным погибшего в ДТП мальчика

Следователи проверят действия экспертов и «объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения» у шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Кроме того, сообщила она, сотрудники Следственного комитета проверят действия сотрудников полиции «как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела».

Ранее СК объявил, что займется расследованием дела о ДТП в Подмосковье, при котором погиб шестилетний ребенок. В материалах дела, как сообщалось, есть заключение судмедэкспертов о том, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.