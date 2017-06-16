СК начал проверку ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Эксперты признали ребенка сильно пьяным

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку ДТП в Железнодорожном, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Следователи намерены сами заняться уголовным делом, в котором сейчас есть заключение, что ребенок был сильно пьян, когда попал под автомобиль.

Авария в Железнодорожном произошла 23 апреля, но широко известно о ней стало только 15 июня, когда об этом написали «Лайф» и «Комсомольская правда». Продавец салона сотовой связи Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила шестилетнего мальчика во дворе дома в микрорайоне Павлино. Автомобиль переехал ребенка и протащил его за собой. Мальчик погиб на месте.

По словам отца мальчика Романа Шимко, повестку о возбуждении уголовного дела ему вручили только через месяц — 26 мая. Адвокат Алисовой заявляла, что ребенок внезапно выбежал на дорогу и присел, поэтому она его не увидела.

12 июня Шимко выдали заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором сказано, что в крови шестилетнего мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя, а значит он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Я просто в шоке. И даже не от того, что появилась такая бумажка, а от того, что следователь не постеснялся мне ее вручить. А дальше мне чего ждать? Что меня лишат родительских прав да еще и заставят извиняться?» — сказал Роман Шимко «Комсомольской правде».

Как сказано в пресс-релизе СК, будет проведена повторная экспертиза, чтобы установить обстоятельства случившегося.