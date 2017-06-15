В Петербурге школьника задержали по подозрению в нападении на полицейского на акции 12 июня
Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД задержали в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего подростка, которого подозревают в нападении на полицейского на акции протеста 12 июня.
По информации «Открытой России», речь идет о 17-летнем активисте «Молодежного Яблока» Дмитрии Мякшине. В момент задержания он выходил из дома, чтобы сдать ЕГЭ.
«Что касается митинга. Тогда я забрался на возвышение, меня начал окружать ОМОН. Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — заявил Мякшин.
13 июня стало известно, что Следственный комитет возбудил дело о нападении на полицейского, опасном для жизни или здоровья, в Петербурге. По данным «Фонтанки», одному из полицейских выбили зуб.
В Москве также возбуждено дело о нападении на сотрудника ОМОН во время акции 12 июня на Тверской улице. Подозреваемым по нему проходит 17-летний Михаил Галяшкин. По версии следствия, он распылил в лицо бойцу Росгвардии баллончик со слезоточивым газом.