В Петербурге школьника задержали по подозрению в нападении на полицейского на акции 12 июня

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД задержали в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего подростка, которого подозревают в нападении на полицейского на акции протеста 12 июня.

По информации «Открытой России», речь идет о 17-летнем активисте «Молодежного Яблока» Дмитрии Мякшине. В момент задержания он выходил из дома, чтобы сдать ЕГЭ.