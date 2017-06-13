В Петербурге возбуждено дело о нападении на полицейского на акции 12 июня

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после нападения на полицейского на протестной акции 12 июня на Марсовом поле. Дело возбуждено по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК).

По версии следствия, около 14 часов неизвестный мужчина ударил полицейского кулаком по лицу. О травмах полицейского и его состоянии ничего не сообщается. Следствие занимается розыском нападавшего.

Как пишет «Фонтанка», пострадавшим по делу признан сотрудник патрульно-постовой службы, которому выбили зуб. При этом издание указывает, что поводом для проверки стало нападение на сотрудника ОМОН, которого толкнули в спину. Каким образом эти эпизоды связаны между собой, не уточняется.