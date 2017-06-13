Сотрудник Росгвардии получил ожог глаз на акции в Москве. Задержан один подозреваемый
В ходе протестной акции 12 июня в Москве сотрудник ОМОН Росгвардии получил ожог глаз, когда один из демонстрантов прыснул ему в лицо слезоточивым газом. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Предполагаемый нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов (318 УК). Следствие пока не решило, будет ли ходатайствовать об аресте. Имя задержанного не приводится.
Пострадавшему бойцу ОМОН оказана медицинская помощь. О его состоянии дополнительно ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что по делу о нападении на ОМОН 12 июня в СК доставили двух человек.
В общей сложности на акции в Москве задержали более 800 человек. Демонстранты вышли на Тверскую улицу, где проходил исторический фестиваль.
Сначала оппозиция планировала провести митинг на проспекте Сахарова, но затем политик Алексей Навальный объявил, что там не дают установить сцену. Он призвал сторонников выйти на Тверскую. Навального задержали, суд арестовал его на 30 суток.