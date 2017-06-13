Сотрудник Росгвардии получил ожог глаз на акции в Москве. Задержан один подозреваемый

В ходе протестной акции 12 июня в Москве сотрудник ОМОН Росгвардии получил ожог глаз, когда один из демонстрантов прыснул ему в лицо слезоточивым газом. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Предполагаемый нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов (318 УК). Следствие пока не решило, будет ли ходатайствовать об аресте. Имя задержанного не приводится.

Пострадавшему бойцу ОМОН оказана медицинская помощь. О его состоянии дополнительно ничего не сообщается.