Мэрия Москвы раскрыла данные о конфликтах внутри квартир при голосовании за снос
Мэрия Москвы выложила в открытый доступ данные о квартирах, собственники которых не смогли договориться между собой по вопросу о сносе дома. Теперь на интерактивной карте можно увидеть, сколько в каждом доме неопределившихся квартир (голоса собственников разделились ровно пополам).
Мнение неопределившихся квартир не учитывается в голосовании по дому. Чтобы голос был учтен, большинство собственников внутри одной квартиры должны проголосовать за или против.
Как показало исследование «Медузы», такие квартиры есть в 996 домах. В трех домах не определились сразу по 4 квартиры, в 22 домах таких квартир по 3. Всего в предварительный список на снос внесены 4546 домов.
По данным мэрии, к 12 июня в голосовании по вопросу о сносе приняли участие 66 процентов квартир (223 тысячи) в домах, попавших в предварительный список. Голосование завершится 15 июня.
«Мы не имеем права раскрывать информацию, как проголосовали квартиры конкретных соседей, но тем не менее даем москвичам полную картину по каждому дому. Это поможет тем, кто еще не определился, принять взвешенное решение, а наблюдателям — понять, какое количество квартир будет исключено из итогов голосования», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.