Мэрия Москвы раскрыла данные о конфликтах внутри квартир при голосовании за снос

Мэрия Москвы выложила в открытый доступ данные о квартирах, собственники которых не смогли договориться между собой по вопросу о сносе дома. Теперь на интерактивной карте можно увидеть, сколько в каждом доме неопределившихся квартир (голоса собственников разделились ровно пополам).

Мнение неопределившихся квартир не учитывается в голосовании по дому. Чтобы голос был учтен, большинство собственников внутри одной квартиры должны проголосовать за или против.

Как показало исследование «Медузы», такие квартиры есть в 996 домах. В трех домах не определились сразу по 4 квартиры, в 22 домах таких квартир по 3. Всего в предварительный список на снос внесены 4546 домов.

По данным мэрии, к 12 июня в голосовании по вопросу о сносе приняли участие 66 процентов квартир (223 тысячи) в домах, попавших в предварительный список. Голосование завершится 15 июня.