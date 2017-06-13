Дзержинский суд Петербурга два дня будет рассматривать только дела задержанных на акции протеста. Слушания других дел отложены

Фонтанка.ру
10:43, 13 июня 2017
Надежный источник

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отложил все ранее назначенные на 13 и 14 июня рассмотрения дел и прекратил прием исковых заявлений. Два дня, по данным «Фонтанки», этот суд будет заниматься только рассмотрением дел задержанных за участие в протестной акции 12 июня.

Всего, пишет «Фонтанка», после несанкционированной акции на Марсовом поле был задержан 561 человек. На каждого из задержанных было составлено два протокола — по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции).

В отделениях полиции, сообщалось ранее, ночь на 13 июня провели около 400 человек, участвовавших в протестной акции.

Первое решение по делу участников протестной акции Дзержинский суд вынес около полудня 13 июня. ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского суда сообщает, что первый задержанный был помещен под административный арест на 10 суток и оштрафован на 10 тысяч рублей. «Фонтанка», в свою очередь, пишет, что первая задержанная, чье дело рассмотрел суд, получила пять суток ареста и штраф в 10 тысяч рублей.

У Дзержинского дежурят ОМОН и автомобиль ДПС. В суд никого не пускают и не пустят. Объявлено, что вход возможен только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и таким образом попасть внутрь невозможно, если нет статуса участника дела.

Фонтанка.ру
12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции. В Петербурге организаторам не удалось договориться с властями о проведении митинга на Марсовом поле. На несанкционированную акцию пришли, по подсчетам «Фонтанки», около 10 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщало о 658 задержанных участниках акции в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского на Марсовом поле.
В Москве, где несанкционированная акция против коррупции проходила на Тверской улице, были задержаны, по данным «ОВД-Инфо» 866 человек, более 30 из них провели ночь в отделениях полиции.

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