Дзержинский суд Петербурга два дня будет рассматривать только дела задержанных на акции протеста. Слушания других дел отложены

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отложил все ранее назначенные на 13 и 14 июня рассмотрения дел и прекратил прием исковых заявлений. Два дня, по данным «Фонтанки», этот суд будет заниматься только рассмотрением дел задержанных за участие в протестной акции 12 июня.

Всего, пишет «Фонтанка», после несанкционированной акции на Марсовом поле был задержан 561 человек. На каждого из задержанных было составлено два протокола — по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции).

В отделениях полиции, сообщалось ранее, ночь на 13 июня провели около 400 человек, участвовавших в протестной акции.

Первое решение по делу участников протестной акции Дзержинский суд вынес около полудня 13 июня. ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского суда сообщает, что первый задержанный был помещен под административный арест на 10 суток и оштрафован на 10 тысяч рублей. «Фонтанка», в свою очередь, пишет, что первая задержанная, чье дело рассмотрел суд, получила пять суток ареста и штраф в 10 тысяч рублей.