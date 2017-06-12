В Санкт-Петербурге участников акции протеста окружил ОМОН. Задержаны более 100 человек
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции на Марсовом поле и начали их задерживать. Как сообщает издание «Бумага», задержаны до 150 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 137 задержанных.
«Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны», — передает «Фонтанка».
По сведениям «Дождя», среди задержанных депутат заксобрания Максим Резник. «Фонтанка» сообщает, что вскоре его отпустили, и он вернулся на Марсово поле.
Всех, кто оказался в оцеплении, уводят в автозаки https://t.co/kw4hcFl46Z pic.twitter.com/LEMpU6f7m3— Газета «Бумага» (@paperpaper_ru) June 12, 2017
Акция на Марсовом поле не была согласована с властями Петербурга. Тем не менее, на нее пришли около двух тысяч человек, и люди продолжают приходить.
Сейчас на Марсовом поле примерно так: https://t.co/kw4hcFl46Z pic.twitter.com/Oc4jjRTf8r— Газета «Бумага» (@paperpaper_ru) June 12, 2017
Участники акции принесли на митинг огромную утку.
На Марсовом поле ГИГАНТСКАЯ УТКА https://t.co/kw4hcFl46Z pic.twitter.com/gYsP34KIAW— Газета «Бумага» (@paperpaper_ru) June 12, 2017
Корреспондент «Фонтанки» передает, что утка продержалась всего несколько минут. «Уже повязали», — сообщил он.