В Санкт-Петербурге участников акции протеста окружил ОМОН. Задержаны более 100 человек

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции на Марсовом поле и начали их задерживать. Как сообщает издание «Бумага», задержаны до 150 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 137 задержанных.

«Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны», — передает «Фонтанка».

По сведениям «Дождя», среди задержанных депутат заксобрания Максим Резник. «Фонтанка» сообщает, что вскоре его отпустили, и он вернулся на Марсово поле.

Задержания на Марсовом поле 12 июня Fontanka Ru

Акция на Марсовом поле не была согласована с властями Петербурга. Тем не менее, на нее пришли около двух тысяч человек, и люди продолжают приходить.

Участники акции принесли на митинг огромную утку.

Корреспондент «Фонтанки» передает, что утка продержалась всего несколько минут. «Уже повязали», — сообщил он.