В Москве задержан демонстрант, который распылил перцовый газ в лицо омоновцу
Полиция задержала участника протестной акции в Москве, который распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа. В Росгвардии заявили, что омоновец получил ожог глаза.
Имена задержанного и пострадавшего в сообщении Росгвардии не указаны.
12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержаны более 400 человек. В Петербурге, по информации от городских властей, в полицию попали более 300 демонстрантов.
После аналогичных акций 26 марта были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, применении насилия к полицейским и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Два человека уже осуждены.