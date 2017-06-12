Двух участников акции в Москве заподозрили в нападении на полицейских с газовыми баллончиками

По подозрению в нападении на полицейских во время протестной акции в центре Москвы задержаны два человека. Как сообщает «ОВД-Инфо», они якобы применили против сотрудников полиции газовые баллончики. Имена задержанных — Антон Шапошников и Михаил Давыдов.

Ранее в Росгвардии сообщили о задержании одного демонстранта, которого подозревают в том, что он распылил в лицо омоновцу перцовый газ. Имени задержанного Росгвардия не назвала.