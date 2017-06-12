Двух участников акции в Москве заподозрили в нападении на полицейских с газовыми баллончиками
По подозрению в нападении на полицейских во время протестной акции в центре Москвы задержаны два человека. Как сообщает «ОВД-Инфо», они якобы применили против сотрудников полиции газовые баллончики. Имена задержанных — Антон Шапошников и Михаил Давыдов.
Ранее в Росгвардии сообщили о задержании одного демонстранта, которого подозревают в том, что он распылил в лицо омоновцу перцовый газ. Имени задержанного Росгвардия не назвала.
По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве на акции против коррупции были задержаны более 700 человек. Пресс-центр МВД сообщил о 150 задержанных. По данным полиции, в акции принимали участие 4,5 тысячи человек. Московская мэрия оценила число участников примерно в пять тысяч.
В числе задержанных оказался основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Его задержали в подъезде дома, когда он собирался поехать на митинг. Навального подозревают в нарушении двух статей административного кодекса — о повторном нарушении порядка проведения митингов и о неподчинении полиции.