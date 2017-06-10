Мурада Амриева отпустили под подписку о невыезде

Интерфакс
06:20, 10 июня 2017
Надежный источник

Бойца MMA Мурада Амриева, который 9 июня был доставлен в Чечню в сопровождении оперативников, отпустили под подписку о невыезде. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении МВД по Чечне.

«После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан его близким родственникам, с которыми он и уехал домой», — заявили в полиции.

Шеф-редактор сайта «Кавполит» Беслан Успанов опубликовал видео беседы Амриева с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. На видео он говорит, что во время этапирования в Чечню к нему не применяли силу.

Он также рассказал, что в Брянске указал на одного из чеченских оперативников как на участника пыток в 2013 году «в целях безопасности».

Ранее о том, что Амриева «освобождают» из-под стражи, сообщил глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Утром 10 июня Амриев, по словам Саратовой, выступит на пресс-конференции в Грозном.

Боец MMA Мурад Амриев в 2013 уехал из Чечни после того, как его пытали в полиции, пытаясь добиться признательных показаний против брата.
В начале июня 2017 года Амриев вернулся в Россию и был задержан — по официальной версии, по подозрению в подделке документов. В Брянск за ним приехали чеченские полицейские, но ему удалось уехать.
Через два дня его задержали в Белоруссии и выдали в Россию. Он был доставлен в Чечню. Его родственники и правозащитники говорили, что в республике ему угрожает опасность.

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Чечня преследует Мурада Амриева