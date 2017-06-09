Правозащитники заявили об освобождении Мурада Амриева

Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что бойца ММА Мурада Амриева «освобождают» из-под стражи.

Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно. Опубликовано Игорем Каляпиным 9 июня 2017 г.

Как рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, 10 июня Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.

Для инфо! Завтра в 10.00 в помещении АНО НИАА " Объектив " по адресу ... Опубликовано Хедой Саратовой 9 июня 2017 г.

На вопрос, может ли Амриев беспрепятственно уехать из Чечни, Каляпин ответил отрицательно.

В беседе с «Медузой» Игорь Каляпин заявил, что Амриева отпустят «через пару часов», когда в Грозный из Пятигорска приедут его родители. «Как я понимаю, он в том числе, завтра на пресс-конференции правильные слова должен сказать о том, кто его задерживал, спасал и так далее. Плюс будет еще несколько условий», — сказал Каляпин.