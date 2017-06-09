Госдума приняла пакет поправок к закону о реновации

Нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий проведение программы реновации, в рамках которой в Москве планируется массовый снос домов. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

За проголосовали 406 депутатов, двое высказались против и двое воздержались.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, в частности, прописана возможность собственников квартир получить на выбор не только равнозначное, но и равноценное жилье, а также денежную компенсацию.

В документе также появилось положение, согласно которому снести дом, пока вопрос о его расселении рассматривается в суде, нельзя.

Добавлен пункт о том, что владельцы квартир, вошедших в программу реновации, получат жилье в пределах того же района (за исключением Зеленограда и Новой Москвы). Предусмотрена возможность увеличить площадь квартиры за доплату, в том числе за счет использования материнского капитала.

Помимо этого были добавлены поправки, касающиеся коммунальных квартир, нежилых помещений и жилья, купленного по ипотеке.

Также ко второму чтению были уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации. Включать в программу предлагается многоквартирные дома высотой до девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы.

Кроме того, были приняты поправки, по которым в первую очередь будут сноситься дома с большей степенью износа.

Депутаты также решили прописать в законопроекте, что участвовать в программе реновации смогут только те дома, жители которых успели проголосовать за это до вступления закона в силу. Ряд депутатов высказались против этого решения, требуя дать гражданам время для принятия решения после ознакомления с окончательной версией закона.