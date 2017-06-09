У входа в Госдуму устроили акцию против сноса домов в Москве

Около здания Госдумы началась акция против программы реновации, которая предусматривает массовый снос домов в Москве. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям и видео, у входа в Госдуму собрались десятки людей.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Кузнецова сообщила, что на акции задержан председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он опубликовал в своем твиттере фотографию из автозака. Телеканал «Дождь» сообщает о трех задержанных.

Обновление. Полиция отпустила всех задержанных на акции около Госдумы, сообщил «Русской службе Би-би-си» Сергей Митрохин. По его словам, их продержали в автозаке около получаса, затем отвезли «на какое-то расстояние от Госдумы» и отпустили. Активисты вернулись к зданию парламента.

Задержан Сергей Митрохин pic.twitter.com/csG7psdz6h — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) June 9, 2017

Плакат "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" pic.twitter.com/0CisVwIkYU — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) June 9, 2017

Собравшиеся скандировали «Долой реновацию!»

9 июня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о программе реновации в Москве.