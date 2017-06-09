У входа в Госдуму устроили акцию против сноса домов в Москве

Ольга Кузнецова
07:10, 9 июня 2017
Надежный источник

Около здания Госдумы началась акция против программы реновации, которая предусматривает массовый снос домов в Москве. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям и видео, у входа в Госдуму собрались десятки людей.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Кузнецова сообщила, что на акции задержан председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он опубликовал в своем твиттере фотографию из автозака. Телеканал «Дождь» сообщает о трех задержанных.

Обновление. Полиция отпустила всех задержанных на акции около Госдумы, сообщил «Русской службе Би-би-си» Сергей Митрохин. По его словам, их продержали в автозаке около получаса, затем отвезли «на какое-то расстояние от Госдумы» и отпустили. Активисты вернулись к зданию парламента.

Собравшиеся скандировали «Долой реновацию!»

9 июня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о программе реновации в Москве.

Программа реновации в Москве предусматривает снос около 4,5 тысяч домов. Планы московских властей вызвали массовые протесты, в городе прошли митинги против сноса домов. 6 июня противники реновации устроили стихийное шествие после того, как активистов не пустили на слушания в Госдуме.

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