Противники сноса домов устроили шествие в центре Москвы

Противники проекта реновации, предусматривающего снос жилых домов в Москве, устроили стихийное шествие в центре города.

Как сообщает телеканал «Дождь», протестующие против сноса домов днем 6 июня собрались у здания Госдумы, где проходило обсуждение законопроекта, регулирующего программу реновации.

Простояв около двух часов возле здания Госдумы, в которое их не пустили, противники реновации решили пойти к зданию администрации президента на улице Ильинка. Шествие сопровождали сотрудники полиции.

«Это наш город! Собянина в отставку!», — скандируют люди, идущие по центру, к администрации президента https://t.co/mPQknBBMRi — Телеканал Дождь (@tvrain) June 6, 2017

Трансляция, которую вел «Дождь», и фото с акции в соцсетях позволяют оценить число участников шествия в несколько десятков человек. Корреспондент «Дождя» сообщил о 150 участниках.

Кэри Гуггенбергер, один из организаторов митинга против реновации, прошедшего в Москве 14 мая, сообщала «Дождю», что не попавшие на слушания в Госдуму активисты планируют написать письмо президенту РФ «о том, что их не слышат».

Когда участники шествия добрались до администрации президента, их по одному стали пускать внутрь здания, сообщает «Медиазона».