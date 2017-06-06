Противники сноса домов устроили шествие в центре Москвы

Дождь
13:20, 6 июня 2017
Надежный источник

Противники проекта реновации, предусматривающего снос жилых домов в Москве, устроили стихийное шествие в центре города.

Как сообщает телеканал «Дождь», протестующие против сноса домов днем 6 июня собрались у здания Госдумы, где проходило обсуждение законопроекта, регулирующего программу реновации.

Простояв около двух часов возле здания Госдумы, в которое их не пустили, противники реновации решили пойти к зданию администрации президента на улице Ильинка. Шествие сопровождали сотрудники полиции.

Трансляция, которую вел «Дождь», и фото с акции в соцсетях позволяют оценить число участников шествия в несколько десятков человек. Корреспондент «Дождя» сообщил о 150 участниках.

Кэри Гуггенбергер, один из организаторов митинга против реновации, прошедшего в Москве 14 мая, сообщала «Дождю», что не попавшие на слушания в Госдуму активисты планируют написать письмо президенту РФ «о том, что их не слышат».

Когда участники шествия добрались до администрации президента, их по одному стали пускать внутрь здания, сообщает «Медиазона».

Власти Москвы в феврале объявили о программе реновации, предусматривающей масштабный снос жилых домов в городе. В начале мая был опубликован предварительный список домов для реновации, в который вошли более 4,5 тысячи зданий.
С середины мая в Москве проходит голосование жителей, чьи дома включены в предварительный список для реновации. Голосование, как ожидается, продлится до середины июня. В окончательный список, обещает мэрия, войдут только те дома, где за участие в реновации проголосовали более двух третей собственников или арендаторов по договору социального найма.
Федеральный закон о реновации был принят Госдумой в первом чтении в середине апреля. Второе чтение документа запланировано на 9 июня. Ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки, предложенные правительством.

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