Мэрия Москвы начала публиковать результаты голосования за снос по каждому дому
Мэрия Москвы вывесила на своем сайте карту голосования о сносе домов по программе реновации, где показаны соотношения голосов «за» и «против» по каждому дому. Данные представлены по состоянию на 2 июня, они будут обновляться ежедневно.
Ранее в мэрии ничего не говорили о планах раскрывать результаты голосования до его завершения 15 июня. О промежуточных итогах представители властей отчитывались только в общих цифрах по городу. Собственники квартир в запланированных к сносу домах могли проверить только учет собственного голоса.
В данных, представленных мэрией, указано, какой процент квартир уже проголосовал (явка).
Информация об итогах голосования была опубликована одновременно с поправками в правила подведения итогов голосования. 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что теперь голоса «молчунов» не будут считаться голосами за снос. По новым правилам значение будут иметь только реально поданные голоса, если против сноса будут более трети квартир — дом исключат из программы реновации.
Всего голосование проходит по 4,5 тысячи домов из предварительного списка на снос, составленного мэрией.