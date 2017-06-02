Мэрия Москвы начала публиковать результаты голосования за снос по каждому дому

Мэрия Москвы вывесила на своем сайте карту голосования о сносе домов по программе реновации, где показаны соотношения голосов «за» и «против» по каждому дому. Данные представлены по состоянию на 2 июня, они будут обновляться ежедневно.

Ранее в мэрии ничего не говорили о планах раскрывать результаты голосования до его завершения 15 июня. О промежуточных итогах представители властей отчитывались только в общих цифрах по городу. Собственники квартир в запланированных к сносу домах могли проверить только учет собственного голоса.

В данных, представленных мэрией, указано, какой процент квартир уже проголосовал (явка).