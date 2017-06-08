Бывший директор ФБР рассказал, как передал журналистам записи своих разговоров с Трампом

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Сенате США рассказал, что после увольнения попросил друга поделиться с журналистами содержанием своих записок, сделанных по итогам одной из встреч с президентом Дональдом Трампом.

Коми сообщил это в ответ на вопрос сенатора Cюзан Коллинс, показывал ли он кому-то свои записки.

«В пятницу после моего увольнения президент написал в твиттере, что мне стоит надеяться, что не существует записей [наших разговоров]. В понедельник я проснулся посреди ночи — потому что меня не сразу осенило, что могут быть свидетельства, записи [разговоров]. Я решил, что нужно вынести [мои записки] в публичное поле, и попросил своего друга показать их содержание репортеру», — сказал он.

Он пояснил, что надеялся таким образом добиться назначения специального прокурора для расследования российского вмешательства в выборы.

Позже Коми уточнил, что передал СМИ записку с содержанием разговора, в ходе которого Трамп попросил его «оставить в покое» расследование связей с Россией своего бывшего советника Майкла Флинна. Бывший директор ФБР заявил, что не считает свои воспоминания о разговоре с президентом секретными документами.

Статья на основе заметок Коми была опубликована газетой The New York Times 16 мая 2017 года — через неделю после его увольнения.

В ходе слушаний Коми объяснил, что стал делать записки по итогам своих бесед с Трампом из опасений, что в дальнейшем президент будет врать об их содержании.